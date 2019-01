JAKARTA- Tidak ketinggalan, Xiaomi dikabarkan akan menelurkan ponsel lipat. Bahkan, bocoran video tentang perangkat tersebut telah muncul di akun leaker Evan Blass di Twitter. Dalam video yang beredar ponsel lipat Samsung memiliki panel tiga layar yang dapat berubah dari tablet menjadi smartphone.

Dilansir dari laman Ibtimes, Sabtu (5/1/2019) tampilan ponsel lipat Xiaomi sangat berbeda dengan milik Samsung yang telah dipamerkan dalam Samsung Developer Conference (SDC) 2018 di San Fransisko pada pertengahan November. Ketika dibentangkan ponsel lipat Samsung akan menyerupai tablet dengan layar 7,3 inci dan kemudian ditekuk menjadi smartphone.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F— Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019