JAKARTA- Samsung Galaxy S10 akan menjadi seri unggulan terbaru dari Samsung. Perangkat ini dikabarkan akan tiba dalam pameran teknologi Mobile World Congress (MWC) 2019 di Barcelona. Menariknya sebelum resmi dirilis sudah banyak bocoran yang beredar, salah satunya dari akun leaker Evan Blass yang memposting foto dengan tampilan yang teramat jelas di Twitter miliknya.

Dilansir dari laman Indian Express, Sabtu (5/1/2019) gambar yang dibagikan oleh Blass tersebut menunjukan tampilan bezel super tipis dengan lubang dibagian depan untuk kamera atau dikenal Infinity O. Dia juga menyebutkan di Twitter bahwa Galaxy S10 akan dapat mengisi daya secara nirkabel ke perangkat lain yang kompatibel seperti handset dan jam tangan.

Galaxy S10 juga memiliki layar datar dan bukan layar melengkung ganda. Paling mengejutkan, menusul bocoran tersebut, belum lama ini situs Techtastic mengklaim jika ponsel akan menelurkan lima model Galaxy S10, bukan hanya tiga seperti yang diberitakan sebelumnya.

Techtastic melaporkan bahwa Galaxy S10 Lite dan Galaxy S10 akan memiliki kamera depan tunggal, sedangkan Galaxy S10 Plus akan memiliki kamera depan dual. Laporan itu juga mengatakan bahwa varian Galaxy S10 5G akan memiliki layar 6,7 inci lebih besar dengan empat kamera di bagian belakang, dibandingkan dengan tiga kamera pada Galaxy S10 Plus.

Tampaknya juga akan ada model kelima dalam seri Galaxy S10 yang disebut Samsung Galaxy S10 Bolt dengan tampilan 6,7 inci (melengkung), empat kamera di belakang, dan dua kamera di depan. Ini juga akan memiliki dukungan 5G. Selain itu ponsel juga akan hadir dengan desain keramik bukan kaca yang ada di ponsel lain.

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59Kln— Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019