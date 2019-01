JAKARTA - Peluncuran Galaxy S10 semakin dekat dan bocoran tentang perangkat ini terus bermunculan. Terkini, foto yang beredar memperlihatkan tampilan kamera di dalam layar yang disebut-sebut milik Galaxy S10.

Dilansir Mysmartprice, Minggu (6/1/2019), bocoran informasi ini datang dari Evleaks, yang mengungkap gambar fitur kamera dalam layar di Twitter. Selain mengusung fitur kamera dalam layar, Galaxy S10 kabarnya hadir dengan lima varian.

Dari lima varian atau model ponsel, ada kode nama Beyond 0, Beyond 1, dan Beyond 2. Menurut Evleaks, perangkat yang muncul dalam bocoran gambar ialah kode nama Beyond 1.

Gambar tampak blur di beberapa titik, sehingga tidak begitu diketahui tentang perangkat keseluruhan. Meskipun demikian, Anda bisa melihat lubang bundar yang ada di pojok layar.

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59Kln— Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019

Lubang bundar ini merupakan kamera yang ditanamkan di dalam layar. Gambar ini juga menunjukkan bahwa perusahaan menghilangkan area notch atau poni.

Kabarnya, Galaxy S10 akan meluncur pada 24 Februari 2019 atau pada event MWC 2019 di Barcelona.

Baca juga: Tatap Layar Ponsel Terlalu Lama Ubah Struktur Otak?

(ahl)