SOLO - Xiaomi kabarnya tengah mempersiapkan gadget terbaru berupa tablet lipat. Perangkat elektronik tersebut santer dibicarakan seusai Samsung memamerkan prototipe ponsel lipatnya akhir 2018.

Berbeda dengan smartphone Samsung yang layarnya hanya bisa dilipat dua, tablet dari Xiaomi itu kabarnya bisa dilipat menjadi tiga. Penampakan tablet tersebut ditunjukkan lewat video viral di media sosial yang diunggah Evan Blass.

"Aku belum bisa memastikan keaslian video atau perangkat ini. Namun, perangkat ini kabarnya dibuat oleh Xiaomi," tulis Evan Blass sebagai keterangan video seperti dikutip dari Phone Arena, Sabtu (5/1/2019).

Video itu menampilkan tablet yang bisa dilipat ke belakang menjadi tiga bagian. Saat layarnya dilipat penuh, dimensinya berubah menjadi seperti smartphone. Tak seperti gadget keluaran anyar, tablet tersebut terlihat cukup tebal.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F— Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019