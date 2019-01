JAKARTA - Tyler “Ninja” Blevins merupakan streamer populer di Twitch. Ia memiliki ratusan juta pemirsa yang menontonnya saat bermain game.

Penghasilan Ninja cukup menggiurkan dengan angka Rp144 Miliar, seperti diberitakan sebelumnya. Kini, ia mengumumkan bahwa telah mencapai 400 juta views di Twitch, seperti dilaporkan Dotesports, Senin (7/1/2019).

Ia melanjutkan dominasinya di platform streaming video game, Twitch. Sebagai perbandingan, streamer populer lainnya seperti Michael “Shroud” Grzesiek dan Guy “DrDisRespect” Beahm berada di kisaran 100 hingga 200 juta views.

Today we hit 400 MILLION views on twitch! What an insane number to think of. Thank you guys :D pic.twitter.com/UUOKfJy0EP