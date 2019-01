JAKARTA - Pada event Consumer Electronics Show (CES) 2019, banyak perusahaan teknologi yang berpartisipasi dalam perhelatan tersebut. Mereka mengungkap teknologi atau produk terbaru besutan mereka.

Salah satu perusahaan teknologi yang berpartisipasi ialah Google. Uniknya, perusahaan raksasa internet tersebut mengusung tema wahana ala Disneyland dengan booth yang besar.

Dilansir Businessinsider, Selasa (8/1/2019), Google memiliki booth seluas 18 ribu kaki persegi di CES 2019. Ini mencakup wahana perjalanan serupa dengan 'It’s a Small World' Disney, menurut laporan.

Wahana perjalanan itu menampilkan berbagai cara untuk menggunakan Google Assistant. "Dengan melompat naik wahana, peserta merasakan bagaimana Asisten dapat membantu dalam menghadapi lika-liku kehidupan," kata seorang juru bicara Google.

There's a ride at the Google booth this year! Looks like it's being taken for a test run. Is it a rollercoaster? #ces2019 pic.twitter.com/vyKCDdVXUX— Lexy Savvides (@lexysavvides) January 7, 2019