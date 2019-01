JAKARTA - Slightly Mad Studios telah meluncurkan konsol game terbaru yang disebut-sebut akan bersaing di pasar konsol game, PlayStation atau pun Xbox.

Dilansir dari laman Trusted Reviews, Selasa (8/1/2019), keberadaan konsol game ini diunggah di akun Twitter Ian Bell, CEO Slightly Mad Studios. Pada posting-an tersebut, Bell menampilkan gambar dan beberapa spesifikasi konsol tersebut.

Konsol ini kabarnya memiliki teknologi yang setara dengan PC pada 2 tahun yang akan datang. “Ini akan menjadi konsol paling kuat yang pernah dibuat dan setara dengan PC dua tahun yang akan datang,” ujar Bell.

