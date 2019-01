JAKARTA- Dalam waktu sekitar sebulan, wahana antariksa pertama Dragon SpaceX milik SpaceX akan segera diluncurkan untuk pertama kali. Ini merupakan penerbangan uji orbital tanpa awak ke Stasiun Luar Angkasa International.

Dilansir dari laman Discover Magazine, Jumat (11/1/2019) sebelumnya peluncuran SpaceX akan berlangsung pada 17 Januari 2019. Namun, CEO SpaceX, Elon Musk mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa uji terbang tanpa awak akan berlangsung tidak lebih cepat dari Februari. Namun, belum ada tanggal peluncuran resmi baru yang diumumkan.

NASA mengatakan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh tim yang membutuhkan waktu tambahan. Tetapi, ada kemungkinan bahwa penutupan pemerintah AS, yang mengurangi sekitar 95 persen tenaga kerja pegawai negeri sipil NASA menjadi penyebabnya.

Yes, will be extremely intense. Early flights are especially dangerous, as there’s a lot of new hardware.