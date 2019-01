JAKARTA- Tahun lalu, Vivo membuat gebrakan dengan memamerkan prototipe smartphone futuristik dengan elevating kamera pada MWC 2018. Konsep ponsel yang disebut APEX tersebut kemudian diluncurkan secara komersil sebagai Vivo NEX.

Dilansir dari laman Android Pit, Sabtu (12/1/2019) perusahaan asal Tiongkok tersebut kini dikabarkan tengah mempersiapkan diri untuk melakukan gebrakan baru dengan desain smartphone baru. Hal tersebut terlihat dari beberapa bocoran yang diposting oleh seorang leaker Ice Universe diakun Twitter resminya.

Crazy phone have begun to leak, it is said that this is vivo a mysterious smartphone code-named "The Waterdrop", this phone will subvert people's past perception of smartphones, this is the back of the phone design, play your imagination.

Coming soon! #CES2019 pic.twitter.com/TNN1ht5NVZ— Ice universe (@UniverseIce) January 10, 2019

Untuk diketahui, akun tersebut memang kerap kali memberikan beberapa bocoran handal tentang perangkat teknologi. Dari gambar yang beredar ponsel tersebut tampak bulat dan ditutupi dengan kaca yang melengkung dan mencolok ke samping. Ini sedikit mengingatkan dengan desain pertama Honor Magic yang meluncur tahun lalu.

vivo "The Waterdrop" second photo, side view, what did you find? pic.twitter.com/1XZdPd7xKq— Ice universe (@UniverseIce) January 10, 2019

