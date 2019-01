JAKARTA- Pada September 2017, Apple telah mngumumkan rencananya untuk merilis charger nirkabel yang disebut AirPower. Alat ini kabarnya akan diluncurkan pada 2018. Namun karena ada beberapa masalaha mengenai overheating, AirPower dilaporkan tak akan dirilis.

Dilansir dari laman Neowin, Minggu (13/1/2019) menariknya terdapat laporan baru dari Mac Rumors yang menunjukan bahwa Apple telah berhasil mengatasi beberapa masalah dan tentunya hal ini membuat AirPower bisa diproduksi. Laporan dari Mac Rumors ini didapat dari situs web yang berbasis di Hong Kong, Charger Lab.

Breaking: AirPower is finally coming. We just learned from credible source in supply chain that the manufacture Luxshare Precision has already started producing Apple AirPower wireless charging pad. Luxshare Precision is also the maker of Apple AirPods and USB-C cables. pic.twitter.com/UqgWIAh3sx— ChargerLAB (@chargerlab) January 12, 2019