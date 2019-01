JAKARTA- Acmic hari ini mengumumkan dua perangkat powerbank premium Acmic D10 dan Acmic C5. Perangkat ini memiliki keunggulan dari sisi kapasitas yang besar namun memiliki ukuran yang kecil.

Menurut Heri Hertanto, CEO PT Satu Pro Global Niaga, distributor tunggal Acmic Indonesia menuturkan jika kebutuhan konsumen powerbank saat ini yakni ukuran yang kecil dan kapasitas besar.

"Itu dulu tidak mungkin, karena semakin besar kapasitas semakin besar tampilannya. Akan tetapi saat ini, itu bisa dan kami meluncurkan Acmic D10 dan C5 yang memiliki ukuran sebesar kartu nama," kata Heri dalam acara peluncuran di Plaza Kuningan, Senin (14/1/2019).

Lebih lanjut menurut Heri, ukuran kecil ini didapat dari teknologi yang tertanam dalam powerbank yakni Atom Cell. "Atom Cell ini mengkompresi ukuran baterai sehingga memiliki tampilan kecil," imbuh Heri.

 Ukuran kedua perangkat ini masing-masing 184 gram dan 102 gram. Heri menambahkan, "Namun tidak hanya ukuran yang menjadi keunggulan, tapi juga fitur-fiturnya seperti dual USB output. Orang Indonesia suka sekali fitur ini."

Baca Juga: Ini 5 Fakta CVR yang Perlu Anda Ketahui

Tak hanya itu, dalam perangkat Acmic D10 memiliki tampilan yang sedikit berbeda dari Acmic C5 yakni LED Indicator untuk mengetahui kapasitas yang tersisa. Dari sisi keamanan, kedua perangkat dilengkapi dengan bahan ABS Polycarbonat yang tangguh, tahan panas dan tahan api, serta aman dibawa ke dalam pesawat.

Seperti diketahui perangkat powerbank memiliki sensitivitas di pesawat karena memiliki output maksimal 100 Wh (Watt Hour). Sementara kedua perangkat memiliki masing-masing 37 Wh dan 18,5 Wh.

Adapun 9 fitur perlindungan yang dihadirkan dalam perangkat antara lain Smart Temperature Protection, Smart Over Charge Protection, Smart Over Discharge Protection, Smart Output Over Voltage Protection, Smart Recovery Protection, Smart Output Over Current Protection, dan Smart PTC Cell Protection.

Perangkat memiliki harga retail untuk D10 dengan banderol Rp299 ribu dan C5 Rp199 ribu.





Baca Juga: Tips Memperkuat Sinyal Ponsel yang Jarang Diketahui Orang

(ahl)