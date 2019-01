JAKARTA - Moonton melalui MET kembali menggelar turnamen Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) Indonesia season 3. Ini merupakan kompetisi eSport game seluler bergengsi di Indonesia, bahkan Asia Tenggara.

Paling menarik, selain menyajikan kompetisi yang lebih besar, pemenang kompetisi ini dapat memenangkan USD120 ribu atau sekira Rp1,7 miliar.

"Indonesia player-nya rame banget kita mau buat kompetisi. Menurut saya, Indonesia bisa menjadi industri eSport terbesar di Asia Tenggara. Lalu, dengan bangga Mobile Legends bisa dibilang sebagai pioneer industri eSport di Indonesia," kata eSport Manager Moonton Indonesia, Lius Andre di acara Press Conference di Djakarta Theater, Selasa (15/1/2019).

Lius juga menyebutkan jika saat ini terdapat 30 juta pengguna aktif Mobile Legends bulanan dan nantinya turnamen yang digelar untuk ketiga kalinya ini akan mendapatkan dukungan teknik teknologi mutakhir.

Head of Marketing MET Indonesia, Reza Ramadhan mengatakan jika dalam MPL season 3 ini akan ada hal-hal baru dan hampir 1.000 tim telah mendaftar. Adapun agenda acara meliputi tahap kualifikasi online yang berlangsung pada 9 hingga 13 Januari 2019.

Kemudian, final kualifikasi pada 24 sampai 27Januari 2019. Kemudian, regular season akan dimulai pada 16 Februari hingga 31 Maret 2019 dan menyisakan 12 team untuk bertanding. Grand Final MPL season 3 saat ini masih dirahasiakan, namun yang pasti akan diadakan di Jakarta.

Untuk informasi, dalam kualifikasi online terdapat maksimal 512 tim dari seluruh Indonesia yang bertanding dengan konsep bracket single elimination best of one hingga babak 32 besar. Kemudian, ketika sudah mencapai tahap tersebut, pertandingan akan berubah formatnya menjadi best of three, namun tetap dengan single elimintaion bracket.

Nantinya, delapan tim yang berhasil lolos dalam kualifikasi online masuk ke final kualifikasi. Dalam tahapan ini, tim tersebut akan bertanding juga melawan tim peringkat tujuh dan delapan dari MPL season 2. Lalu, 10 tim akan dibagi menjadi dua grup untuk bertanding dalam format round robin best of three. Tiga tim terbaik dari masing-masing grup berhak melaju ke regular season babak utama.

Sedikit informasi, MPL diklaim menjadi salah satu kompetisi game terbesar, bahkan menjadi pioneer eSport di Indonesia, MPL season 1 diadakan pada 2017.

