JAKARTA – Tombol daya atau tombol home tampaknya menjadi jantung dari perangkat Anda. Jika tombol tersebut tidak berfungsi, kemungkinan itu sangat menyusahkan Anda saat mengoperasikan sebuah ponsel.

Okezone merangkum beberapa cara untuk mengatasi kerusakan pada tombol home di Android seperti dikutip laman Fossbytes, Selasa (15/1/2019).

1. Aktifkan Penghubung USB

Pertama, Anda harus membuka pengaturan ponsel, kemudian pilih opsi Developer Options atau About Phone. Setelah itu Anda klik tombol Build Number sampai muncul pesan “You are now developer” atau “Anda sekarang adalah pengembang”.

Kemudian Anda harus mengaktifkan Developer Options menjadi ON. Cari opsi USB Debugging atau sambungan USB untuk diaktifkan.

2. Aktifkan Jadwal Power ON

Jika perangkat Anda mendukung mode ini, Anda dapat mengeceknya di Settings/Pengaturan. Kemudian Anda tinggal mengaktifkan Scheduled Power dari Off menjadi On.

3. Unroot Melakukan root pada ponsel dapat menyebabkan tombol home atau recent tidak berfungsi. Itu dikarenakan ada beberapa file sistem yang terhapus saat proses rooting. Jika ini penyebabnya, Anda dapat langsung unroot ponsel Android Anda. 4. Gunakan Aplikasi Anda dapat menggunakan aplikasi untuk mengembalikan fungsi tombol daya. Aplikasi ini dapat mematikan layar Anda, membangunkan layar, atau melakukan tugas yang paling penting untuk mem-boot perangkat Anda. Beberapa aplikasi yang dapat Anda install seperti Gravity Screen, Power Button to Volume Button. Aplikasi semacam ini umumnya menggunakan hak administrator perangkat. Sebelum menghapus instalannya, Anda harus pergi ke Pengaturan >> Administrator Perangkat dan hapus centang aplikasi dari daftar. 5. Factory Reset Cara mengatasi tombol home dan back tidak berfungsi berikutnya yang terbukti ampuh adalah dengan factory reset. Factory reset adalah proses menghapus semua data ponsel Android, sehingga nantinya ponsel akan kembali seperti semula ketika pertama kali keluar dari pabrik. Namun sebelum melakukan hal ini, Anda terlebih dahulu harus backup semua data. Mulai dari foto, video, hingga aplikasi. Jadi setelah proses factory reset selesai, Anda bisa mengembalikan data-data tersebut ke ponsel lagi. Jika semua cara tersebut tidak berpengaruh, Anda harus membawa ponsel Anda ke service center. Itu bisa saja dikarenakan tombol home mengalami kerusakan bukan pada software, melainkan hardware.