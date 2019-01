JAKARTA- Sidik jari di layar saat ini menjadi salah satu teknologi baru yang banyak diadopsi beberapa smartphone. Beberapa vendor yang mengusung itu di antaranya, Vivo, OnePlus, dan Oppo.

Dilansir dari laman Android Pit, Rabu (16/1/2019), sidik jari di layar mungkin telah menjadi salah satu inovasi yang lebih baik dari pendahulunya. Namun, baik sidik jari di layar maupun di bagian ponsel lain memiliki kesamaan yakni teknologi optik. Baru-baru ini, Google mengungkapkan keresahannya atas keamanan metode pembukaan kunci biometrik sidik jari di layar.

Another CES Story: I've heard Google is currently investigating whether current optical fingerprint sensor designs are secure enough to be used for TrustZone auth (mobile payments, banking apps, etc).



There is real concern optical FPRs may be too easy to spoof.— David Ruddock (@RDRv3) January 14, 2019