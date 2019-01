JAKARTA- Pihak Sony pada keynote Consumer Electronics Show (CES) 2019 mengungkapkan bahwa mereka menutup tahun dengan penjualan total konsol yang terjual hingga 91,6 juta unit.

Dilansir dari laman Daily Star, Rabu (16/1/2019), lebih detailnya Sony berhasil menjual lebih dari 18 juta unit PS4 sepanjang tahun 2018.

Dari perhitungan tersebut Sony hanya tertinggal sekira 10 juta unit di belakang konsol Nintendo terlaris, Wii. Tampaknya Sony akan semakin mampu menyaingi Nintendo.

Bahkan, selama musim liburan untuk 2018, Sony berhasil menjual 50,7 juta unit perangkat lunak yang mengejutkan. Analis memperkirakan bahwa Sony akan menggeser 17 juta lagi konsol PS4 pada 2019, didukung oleh rilis game The Last of Us 2, Death Stranding dan banyak lagi.

(ahl)