JAKARTA - Akun Twitter KFC Gaming telah mengumumkan turnamen game yang menghebohkan para gamers, khususnya Call of Duty. Ini dikarenakan salah satu hadiahnya berupa kartu sakti KFC.

Kartu sakti tersebut merupakan kartu yang dapat digunakan untuk makan KFC di gerai manapun gratis setiap hari. Kartu sakti tersebut dapat dimiliki jika pemain memenangkan turnamen salah satu game populer yakni Call of Duty dalam mode Blackout.

Turnamen yang bertajuk KFCRoyale ini ikut diramaikan 16 kreator atau steamer untuk mengajak serta mencari pemain terbaik mereka untuk mengikuti Babak Kualifikasi yang sudah berlangsung sejak 17 Januari. Pemenang yang berhasil masuk Grand Final akan bertanding pada 24 Februari mendatang.

KFC Gaming x @CallofDutyUK present #KFCRoyale



💸 £50,000 prize pool

💳 KFC Black Card

🎮 16 Creators looking for their duo



Time to make a name for yourself. pic.twitter.com/HwxeGTpXio