JAKARTA - Power Ranger yang populer di tahun 90-an akan kembali menghibur para gamer. Power Ranger akan hadir dalam versi video game terbaru.

Game berjudul Power Rangers Battle for the Grid merupakan game pertempuran berbasis tim dan mengajak pemain untuk melawan penjahat yang dihadapi Power Ranger.

Dilansir dari laman Polygon, trailer yang diunggah oleh Snekri Pyrope di YouTube membocorkan gameplay seri Mighty Morphin antara ranger merah melawan ranger hijau.

Di akhir trailer tampak bahwa game ini dikerjakan oleh Hasbro, Lionsgate Games, dan nWay.

Baca juga: Pengguna Meningkat 30%, WhatsApp Geser Popularitas Facebook

Selain itu, nWay juga telah mengumumkan empat karakter dalam game yakni, Jason (Red Ranger), Tommy (Green Ranger), Lord Drakkon (musuh Ranger), dan Gia Moran (Yellow Ranger).

Power Rangers Battle for the Grid akan dirilis pada April 2019 untuk PC, PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch.

Game ini akan dirilis secara digital dengan harga USD19,99 atau sekira Rp290 ribu.

Baca juga: Potensi Asteroid Menghantam Bumi Semakin Sering

(ahl)