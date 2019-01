SOLO – Vendor ponsel pintar China, Vivo dikabarkan berencana merilis smartphone APEX 2019 pada 24 Januari 2019. Ponsel ini diklaim memiliki desain istimewa karena terinspirasi dari sinar kosmik.

Dilansir dari laman GSM Arena, Minggu(21/1/2019), desain smartphone Vivo APEX 2019 yang menyerupai sinar kosmik ini terinspirasi dari novel fiksi populer China, The Three Body Problem. Vivo APEX 2019 mengusung tagline a simple future.

Kehadiran smartphone APEX 2019 tampaknya menjadi andalan bagi Vivo melanjutkan inovasinya. Pasalnya, Vivo telah mengklaim bahwa pihaknya akan berkomitmen menjadi salah satu vendor yang menjadi pionir dalam hal teknologi dan inovasi desain smartphone.

Menurut Vivo, keistimewaan Vivo APEX 2019 terletak pada desainnya yang elegan dan kekinian. Selain itu, smartphone ini akan menjadi produk Vivo pertama yang tanpa bingkai. Ponsel pintar ini dibekali kamera pop up dan pemindai sidik jari yang berada di seluruh bagian layar.

Seperti diketahui, Vivo menjadi brand pertama yang merilis ponsel pintar tertipis di dunia, yakni Vivo X5 Max pada 2014. Sebelumnya, Vivo sukses meluncurkan ponsel pintar dengan resolusi layar 2K pertama di dunia yang berseri XPlay3S.

(ahl)