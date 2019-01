JAKARTA - Modus malam akan dihadirkan untuk peta Vikendi. Dalam sebuah gambar yang diunggah via Twitter, terlihat modus malam dengan Bulan Purnama atau Supermoon serta fenomena aurora di langit.

Dilansir Foxsportsasia, Selasa (22/1/2019), patch untuk game PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) telah diungkap. Kreator game, Brendan “PlayerUnknown” Greene telah mengungkap gambar untuk modus malam Vikendi yang akan datang.

Ia juga mengatakan bahwa penambahan ini akan hadir untuk server pengujian PUBG PC pekan depan.

We have an awesome patch coming to the PC Test Servers next week and I can't wait to share it with you all. For now, here's a look at some of the new additions coming to Vikendi! pic.twitter.com/mKj2YU3ReX