JAKARTA - Tak hanya di Indonesia, eSports juga ramai diperbincangkan di mancanegara. Hal ini juga memungkinkan Power Rangers: Battle for the Grid menjadi salah satu game yang akan masuk ke turnamen elektronik tersebut.

Dilansir laman DualShockers, Rabu (23/1/2019), Hasbro, Lionsgate, dan nWay telah mempersiapkan konten-konten baru yang akan mereka berikan setelah produknya dirilis nanti. Salah satunya adalah cross-play antara PC, Xbox One, dan Nintendo Switch dengan mode 3 vs 3 layaknya Marvel vs Capcom.

Selain itu, akan ada tambahan karakter, cerita, dan skin di Season Pass. Sementara, support untuk eSports tergantung dari komunitas.

Para pengembang game mengatakan, mereka telah menambahkan beberapa konten utama seperti karakter, dan ide baru yang diimplementasikan lengkap dengan desainnya yang siap dirilis. Namun, pengembang game masih ingin melihat bagaimana tanggapan para audiens atas kontennya. Salah satunya adalah potensi game eSports.

"Potensi eSports pasti ada, namun kami ingin mendengar apa yang player inginkan. Kami sebenarnya telah melakukan banyak sekali eSports dengan game Power Rangers versi sebelumnya dan saya masih ingin melakukannya dengan game baru yang satu ini, jika ada yang menginginkannya, kami dengan senang hati untuk terjun di dalamnya," ujar Jesse Cherry, Senior Product Manager dari nWay.

Power Rangers Battle for the Grid kabarnya akan dirilis di PC, PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch pada April tahun ini. Game ini akan dibanderol USD19,99 atau sekira Rp280 ribu.

