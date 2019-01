SOLO - Kabar Redmi menyiapkan smartphone berbasis Android Go bukan isapan jempol belaka. Setelah bocorannya beredar, calon ponsel pintar Android Go menampakkan wujudnya lewat poster promosi. Poster tersebut disebarkan lewat akun resmi Facebook Xiaomi Filipina.

Dilansir Fone Arena, adapun jenis ponsel murah terbaru dari Xiaomi itu adalah Redmi Go. Kabarnya, Redmi Go yang disebut sebagai smartphone Android Go pertama dari Xiaomi merupakan gabungan desain Redmi 4A dan Redmi 5A.

Smartphone Redmi Go mengusung layar berukuran 5 inci dengan kerapatan 1.280 x 720 piksel dan aspek rasio 16:9. Khusus untuk sektor fotografi, ponsel ini mengandalkan satu kamera belakang beresolusi 8 MP. Sementara resolusi kamera depannya hanya 5 MP.

Redmi Go ditenagai chipset Snapdragon 425 dengan RAM 1 GB dan media penyimpanan 8 GB. Smartphone ini mengandalkan baterai berkapasitas 3.000 mAh dengan sistem operasi Android 8.1 Oreo (edisi Go).

Ponsel yang hadir dalam dua varian warna, hitam dan biru itu memang cukup minimalis. Spesifikasinya tidak terlalu istimewa mengingat ponsel ini bakal dijual dengan harga terjangkau. Menurut perkiraan, smartphone Redmi Go dibanderol sekitar Rp1 jutaan.

Sebagai informasi, Android Go merupakan program khusus untuk ponsel murah dengan spesifikasi rendah. Google pun telah merilis sejumlah aplikasi ringan khusus untuk ponsel tersebut, seperti Youtube Go, Maps Go, dan Gmail Go.

