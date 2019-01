JAKARTA- Apple telah menyematkan fitur Face ID ke beberapa perangkatnya untuk menggantikan Touch ID. Sayangnya, iPada Pro yang hadir tahun ini tampaknya tak akan dilengkapi dengan fitur tersebut.

Dilansir dari laman Engadget, Minggu (27/1/2019) Code sleuther Steve Troughton-Smith telah menemukan bahwa iOS 12.2 beta merujuk empat konfigurasi iPad baru, yang tidak termasuk Face ID. Sementara itu iPad Pro akan bertahan dengan model yang lebih konvesional dengan Touch ID.

Rencana ini dilakukan Apple untuk menstabilkan harga iPad Pro agar tetap murah. Teknologi kamera penginderaan yang disematkan oleh Apple pada perangkatnya tampaknya membutuhkan biaya tinggi.

Sedikti bocoran, Apple kabarnya memiliki setidaknya beberapa perangkat keras baru untuk ditampilkan dalam beberapa bulan pertama tahun 2019.

In theory, iOS 12.2 references four new iPads in WiFi & Cellular variants (perhaps mini, and 9.7"?), all without Face ID, and a (seventh-gen?) iPod touch with no Touch ID nor Face ID pic.twitter.com/xiJN6kmmTe— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) January 25, 2019