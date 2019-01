JAKARTA - Apple Airpods mungkin menjadi alat canggih pengganti earphone untuk mendengarkan audio. Namun, ukurannya yang kecil seringkali membuat orang kehilangan benda tersebut.

Baru-baru ini, wanita asal Virginia, Amerika Serikat melakukan inovasi yang unik agar Airpods tidak hilang. Dilansir dari laman Mashable Asia, wanita bernama Gabriella Reilly (22) mengubah Airpods-nya menjadi sebuah anting.

Wanita tersebut menggunggah video dirinya yang menggunakan benda tersebut. Reilly menyebutnya dengan Airings. Benda tersebut tampak modis dan fungsional.

Inovasi ini dibuat Reilly karena kucing miliknya yang diketahui memakan benda kecil itu. “Aku benar tidak mau kehilangan Airpods lagi. Kucing saya memakan dua pasang Earphones Beats Bluetooth dan beberapa earphone saya yang lain," katanya.

Reilly juga mengombinasikan anting tersebut dengan tali rantai yang unik untuk menghubungkan Airpods. Dari situlah Reilly mulai memutuskan untuk menjual Airings. Ia membuat sebuah situs di mana orang dapat memesan anting tersebut yang tersedia dengan beragam warna dan model.

I made airpod earrings lmaoooo i didnt want to post this till i had better pics but whatever here it is pic.twitter.com/4pHnc8wvfv— pop (@bloodorgy) January 26, 2019