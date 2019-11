JAKARTA- Asia Tenggara adalah salah satu daerah yang paling kecanduan internet, dengan Filipina menduduki puncak daftar global. Menurut laporan HootSuite and We Are Social, warga Filipina memiliki rata-rata 10 jam dan 2 menit waktu penggunaan internet setiap hari.

Dilansir dari laman Guardian, Minggu (3/2/2019) dua Negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia dan Thailand juga menduduki daftar lima besar. Menduduki peringkat ketiga, orang-orang di Thailand menghabiskan rata-rata 9 jam dan 11 menit online setiap hari.

Sementara itu, Indonesia juga menghabiskan lebih dari sepertiga hari mereka untuk menonton film, rata-rata 8 jam dan 36 menit. Negara-negara berkembang dari Asia Tenggara dan Amerika Latin mendominasi indeks penggunaan internet, dengan Brasil dan Kolombia masing-masing menempati peringkat kedua dan keempat.





Lebih lanjut, Jepang menghabiskan paling sedikit waktu online dengan rata-rata 3 jam dan 45 menit. Laporan tersebut juga mengungkapkan 57% dari populasi global sekarang terhubung ke internet, menghabiskan rata-rata 6,5 jam online setiap hari.

Temuan dari laporan Digital 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar waktu yang dihabiskan untuk online dilakukan melalui perangkat seluler, dengan sebagian besar waktu yang dihabiskan di media sosial. Ini juga memetakan peningkatan eksponensial dalam jumlah pengguna internet baru.

Negara yang mengalami lompatan terbesar dalam penggunaan internet pada tahun 2018 adalah India, yang juga berjuang untuk melawan dampak kekerasan dari berita tentang penculik anak yang menyebar pada layanan pesan WhatsApp.

Negara Asia Selatan itu melihat jumlah pengguna internet melonjak hampir 100 juta tahun lalu, hampir dua kali lipat pertumbuhan yang sama di China, dengan penetrasi internet di India sekarang sebesar 41%.

(ahl)