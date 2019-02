JAKARTA - Rilisnya Resident Evil 2 Remake membuat game bergenre horror zombie ini semakin populer. Ini dikarenakan gameplay-nya yang begitu unik, sehingga banyak gamer memainkan permainan tersebut.

Terkini, sebuah seri terbaru Resident Evil 8 kabarnya sedang dikerjakan oleh pihak developer. Seperti dikutip laman Screenrant, Evil VR melalui Akun Twitternya (@EvilVR) kembali membocorkan beberapa hal menarik tentang game Resident Evil.

Perlu diketahui, Evil VR adalah orang yang pernah membocorkan informasi dan rumor-rumor tentang Resident Evil 2 Remake.

#RE8: From what I can gather, the setting for 8 will take place in an recently-abandoned island where the secret laboratory is located. The story so far is to uncover the truth behind the creation of Eveline and more of similar bio-weapons. (1/2)