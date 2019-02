JAKARTA- Kamera depan dengan fitur pop up menjadi salah satu tren smartphone di 2019. Beberapa produsen memilih fitur ini untuk mengurangi bezel pada layar dan menghindari lekukan. Sekarang giliran Samsung yang kabarnya akan membuat smartphone dengan kamera pop up, dijuluki Galaxy A90.

Dilansir dari laman Android Pit, Rabu (6/2/2019) meskipun merupakan seri A dari lini mid-range. Galaxy A90 kabarnya akan memiliki beberapa fitur kelas atas. Rumor awal menunjukkan ada dua versi, yakni dengan RAM 6GB dan yang lain 8GB , serta 128 GB penyimpanan.

Baca Juga: 14 Februari, Samsung Galaxy M20 Meluncur di Indonesia

Kemudian, smartphone akan hadir dalam tiga warna berbeda yakni hitam, perak dan emas. Kabarnya ponsel tersebut akan dirilis bersama perangkat terbaru Samsung lainnya dalam acara Samsung Unpacked di San Francisco pada 20 Februari 2019.

Why do I say that the A90 is perfect? The answer is that the Galaxy A90 will be Samsung's first pop-up front camera phone, so its screen is perfect, there is no Notch, no Hole. pic.twitter.com/j01WWtPzh8— Ice universe (@UniverseIce) February 2, 2019