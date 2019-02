JAKARTA– Baru rilis, game Apex Legends langsung menggebrak dunia battle royale. Game pesaing PUBG dan Free Fire ini kabarnya menggaet jumlah pemain yang banyak dalam kurun waktu yang singkat.

Dilansir dari laman Gamespot, Kamis (7/2/2019), game besutan Respawn yang dikembangkan dari game Titanfall ini dapat dimainkan secara gratis. Menariknya, Apex berhasil menggaet 1 juta pemain hanya dalam kurun waktu 8 jam setelah perilisannya.

“Apex Legends telah memecahkan rekor sejumlah satu juta player dalam waktu kurang dari delapan jam. Saya sangat bersyukur terutama kepada para penggemar Apex” ujar Vince Zampella selaku CEO Respawn Entertainment.

I’m so overwhelmed right now, @PlayApex broke a million unique players in under 8 hours. ❤️❤️❤️



Thank you so much for showing up and being part of this with @Respawn you are amazing!! pic.twitter.com/lvNgfwwKhl— Vince Zampella (@VinceZampella) February 5, 2019