SOLO – Vivo dalam akun Twitter resmi mereka mem-posting video iklan V15 Pro. Smartphone tersebut dilengkapi dengan fitur kamera pop up yang akan diluncurkan 20 Februari 2019.

Vivo mengklaim ponsel mereka sebagai kamera pop up pertama yang memakai sensor 32MP. Kamera pop up, yang muncul jika ingin memotret, di merek ini pertama kali diperkenalkan melalui Vivo NEX tahun lalu.

Kamera pop up swafoto V15 Pro ini jauh lebih besar dibandingkan NEX yang baru 8MP. Dilansir dari Phone Arena, Jumat (8/2/2019), Vivo V15 Pro juga akan memakai pemindai sidik jari yang ditanam di layar, seperti NEX.

Vivo tidak ikut-ikutan trend notch punch hole design dalam ponsel ini karena kamera pop up membuat layar bersih dari tempat yang biasanya didedikasikan untuk kamera depan.

All attention on the world's first 32MP Pop-up Selfie Camera of #VivoV15Pro. Popping on 20th February. #GoPop pic.twitter.com/H1qpyeZ116— Vivo India (@Vivo_India) February 7, 2019