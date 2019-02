JAKARTA- Vendor smartphone telah berlomba-lomba untuk menghadirkan smartphone baru di 2019. Tak terkecuali Huawei yang akan meluncurkan Huawei P30 dan P30 Pro. Bahkan pabrikan asal China tersebut telah mengkonfirmasi jika pihaknya akan meluncurkan ponsel pada akhir Maret 2019 di Paris.

Dilansir dari laman Android Pit, Jumat (8/2/2019) ini cukup mengejutkan karena ponsel tak dipamerakan dalam acara bergengsi Mobile World Congress (MWC) 2019 di Barcelona, seperti yang telah banyak diprediksi sebelumnya.

Lebih lanjut menurut Spigen, khususnya untuk P30 Pro akan memiliki lensa ekstra dibandingkan dengan P20 Pro. Ponsel ini akan memiliki empat kamera belakang yang ditempatkan secara vertikal.

Tampilannya, ponsel akan mengadopsi takik mini mirip tetesan air. Kemudian, tampak tak ada sidik jari di bagian bodi, mungkin ponsel akan mengusung sidik jadi di layar. Sementara itu, dapur pacunya akan menggunakan Kirin 980 dan akan disematkan sistem pengenalan wajah dengan kecerdasan buatan.

