JAKARTA- Seorang leaker asal Jerman, Roland Quandt kembali membocorkan ponsel terbaru. Kali ini model entry level Sony Xperia XA3 yang menampilkan layar khusus diduga dalam format 21:9.

Dilansir dari laman Android Pit, Minggu (10/2/2019) kabarnya ponsel tersebut akan hadir di ajang bergengsi Mobile World Congress (MWC) 2019 di Barcelona. Xperia XA3 entry level akan menggantikan Xperia XA2 yang hampir berumur satu tahun.

This is (what I think is) the Sony Xperia XA3. And it's crazy. Because it apparently has a 21:9 screen. And no bezel at the bottom. And a huge forehead. https://t.co/lgdbtUjs7s— Roland Quandt (@rquandt) February 6, 2019