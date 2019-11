JAKARTA- Twitter tampaknya tengah membenahi diri dengan mengembangkan berbagai fitur baru. Lengkapnya, perusahaan yang dipimpin Jack Dorsey tersebut kabarnya tengah bereksperimen untuk meningkatkan mode malam, pesan langsung terenkripsi, dan GIF.

Dilansir dari laman Mashable, Sabtu (9/2/2019) fitur-fitur tersebut ditemukan oleh konsultan media sosial Matt Navarra , yang mengatakan bahwa ia dapat mengakses fitur yang belum dirilis dengan menggali sekitar dalam kode aplikasi iOS Twitter.

Seorang juru bicara Twitter menolak untuk mengomentari spesifik, tetapi mengatakan perusahaan secara teratur bereksperimen dengan banyak fitur baru, dan bahwa tidak semua tes diluncurkan lebih luas. Berikut fitur-fitur yang ditemukan oleh Matt Navarra tersebut:

1. Peningkatan Modus Malam

Twitter sedang menguji dua pembaruan besar untuk mode malam atau dark mode. Pertama mode gelap benar-benar hitam, bukan tampak biru tua seperti saat ini.

NEW TWITTER FEATURES THREAD ⚡️ 1/ This is Twitter’s DARKER night mode coming soon (hidden feature enabled) pic.twitter.com/6CyeMPQQlm — Matt Navarra (@MattNavarra) February 6, 2019

Selain memperbaiki warna, tampaknya Twitter sedang menguji versi otomatis dari fitur tersebut, yang akan berfungsi mirip dengan Night Shift di iOS. Dengan dark mode otomatis, makan tema gelap Twitter dapat secara otomatis saat malam dan mati saat pagi hingga siang.

2. Pesan Langsung Terenkripsi

Pesan terenkripsi telah menjadi pekerjaan Twitter sejak lama. CEO Twitter, Jack Dorsey pernah mengungkapkan bahwa pihaknya memikirkan pesan langsung terenkripsi pada 2016.

Navarra juga mengungkapkan dalam tweet berikutnya bahwa dia telah mendengar dari sumber bahwa enkripsi telah direncanakan untuk akhir 2018. Namun sayang, pekerjaan tersebut tampaknya masih dijeda ntuk alasan yang belum diketahui.

UPDATE

Source: Twitter has paused working on end-to-end encryption feature for Direct Messages.



Feature was expected to be released late 2018.



Now it’s uncertain. https://t.co/sqTl7An5NK— Matt Navarra (@MattNavarra) February 8, 2019