JAKARTA - Menjelang akhir 2018, Xiaomi dikabarkan telah mengembangkan ponsel lipatnya. Perusahaan asal China tersebut pun mulai memberikan bocoroan-bocoran ponsel pada Januari 2019.

Lin Bin, salah satu pendiri dan CEO Xiaomi, mengunggah sebuah video yang menunjukkan prototipe perangkat tersebut. Smartphone lipat besutan perusahaan asal China itu memukau semua orang dengan fitur khusus. Desainnya menunjukkan perangkat yang unik karena layar dapat dilipat dua kali.

Kemudian baru-baru ini, LetsGoDigital melaporkan bahwa Xiaomi telah menyatakan tanggapan yang lebih serius. Xiaomi mengungkapkan bahwa perangkat tersebut saat ini sedang diuji di laboratorium.

Untuk saat ini, hanya beberapa prototipe tersedia. Juru bicara Xiaomi juga kemudian menambahkan beberapa hal yang sangat penting pada smartphone lipat, yakni desain, mekanisme lipat dan antarmuka pengguna MIUI baru dikembangkan oleh Xiaomi sendiri.

Sementara itu layar lipat fleksibel dibuat oleh perusahaan pihak ketiga yang menjadi mitra Xiaomi.

"Smartphone lipat ganda adalah inovasi terbaru dari Xiaomi. Salah satu komponen utama ponsel ini, layar lipat fleksibel, dikembangkan bersama oleh Xiaomi dan mitra rantai pasokannya. Selain dari layar, desain, mekanisme lipat dan MIUI adaptasi dikembangkan secara independen oleh kami,” kata Xiaomi, seperti dilansir dari laman Android Pit, Selasa (12/2/2019).

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype... 😎



What does everyone think we should name this phone? 🤔#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD— Donovan Sung (@donovansung) January 23, 2019