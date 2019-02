JAKARTA - Simpang siur kabar perilisan ponsel lipat Samsung tampaknya menemukan titik temu. Ponsel yang dijuluki Galaxy X tersebut akan diperkenalkan Samsung pada acara Samsung Unpacked 2019 pada 20 Februari di San Francisco.

Dilansir dari laman Androit Pit, Rabu (13/2/2019), tak hanya ponsel lipat, dalam acara tersebut Samsung juga akan menghadirkan flagship terbarunya Samsung Galaxy S10. Hal ini diketahui dalam posting-an Samsung dalam akun resminya di Twitter.

The future of mobile will unfold on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/MHvwrt7Rf4— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 11, 2019