JAKARTA- Twitter tengah menguji fitur baru bagi para pengguna di iOS. Fitur ini dapat mempermudah pengguna untuk melihat profil seseorang. Tepatnya, pratinjau profil di iOS dapat menunjukan lebih banyak profil pengguna tanpa harus membuka lebih jauh timeline.

Dilansir dari laman Engadget, Kamis (14/2/2019), jika Anda merupakan bagian dari uji coba ini, maka pengguna dapat melihat profil seseorang dengan mengarahkan kursor ke @namaakun tanpa membukanya.

Lalu Twitter akan memberi Anda opsi untuk mengikuti atau membisukan mereka. Sehingga Anda dapat kembali ke penjelajahan Anda atau melihat profil lengkap mereka jika membutuhkan detail lebih lanjut.

“Kami sedang menguji cara yang lebih mudah untuk memeriksa profil di iOS tanpa meninggalkan timeline Anda! Cukup ketuk sembarang pegangan @ di Tweet, intip, ikuti, dan kembali ke sana. Beri tahu kami pendapat Anda!,” kata pihak Twitter di akun resminya.

We’re testing an easier way to check out profiles on iOS without leaving your timeline! Simply tap any @ handle in a Tweet, take a peek, follow, and get right back to it. Let us know what you think! pic.twitter.com/dIUFxI2r4C— Twitter (@Twitter) February 13, 2019