JAKARTA - OPPO melalui media sosial, Twitter mengungkap peningkatan kelas seri F dengan menyediakan ponsel berkamera pop-up F11 Pro.

Seperti dikutip dari Antaranews.com, akun resmi @oppo mengunggah video berdurasi 3 detik menampilkan kamera pop-up, atau kamera geser yang akan muncul ketika membuka aplikasi kamera.

OPPO merancang model pop-up ini hanya untuk kamera depan, bentuk rancangannya lebih mirip dengan Vivo NEX dibandingkan dengan kamera geser OPPO Find X.

Laman GSM Arena menulis, meski rancangannya mirip Vivo, namun kamera pop-up F11 Pro terletak di tengah.

F Series upgraded,

F Series upgraded, in more ways than one. ⬆️📸 #OPPOF11Pro coming soon.