JAKARTA - Tren platform media sosial saat ini kerap kali "meniru" fitur dari platform lain. Seperti halnya fitur story yang ada Instagram mirip dengan fitur utama Snapchat, di mana pengguna dapat mengirim status hingga 24 jam.

Dilansir dari laman Ubergizmo, Senin (18/2/2019), Twitter juga tampaknya tengah mempertimbangkan untuk meminjam beberapa fitur dari Snapchat. Lebih tepatnya dalam bentuk fitur "News Camera" di mana posting yang dibuat menggunakan fitur kamera tersebut akan disebut momen.

Jika ini terdengar familier, itu karena perusahaan sebelumnya telah menghapus fitur momen asli dari aplikasi mereka pada Oktober, tetapi jika penampakan ini benar, itu menyarankan bahwa Twitter hanya mencari untuk memperbaruinya.

Lalu cara kerja fitur kamera tersebut saat ini masih belum jelas. Pada dasarnya pengguna dapat mengambil foto, video, dan meng-host streaming langsung di mana mereka akan dapat melapisi informasi tambahan seperti detail lokasi dan lainnya untuk memberikan lebih banyak konteks pada foto atau video mereka.

Twitter's new Snapchat-style Camera, codenamed "News Camera" is coming soon!



Posts created by News Camera will be called "Moments" pic.twitter.com/54TZeXh1IC— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 14, 2019