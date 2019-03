JAKARTA - Bhinneka dan Lazada Indonesia mengumumkan kerjasama bisnisnya. Ini merupakan salah satu pioneer kolaborasi dua e-commerce dengan meluncurkan Bhinneka Official Store di LazMall Lazada. Menurut Monika Rudijono, Chief of Marketing Lazada kerjasama ini dimaksudkan agar memperluas konsumen dari keduanya.

"Bhinneka Official Store akan hadir di LazMall Lazada Indonesia. Bhinneka merupakan pioneer e-commerce di laptop, gadget dan electronic. Ini untuk merangkul target audience bersama, konsumen Bhinneka bisa belanja di Lazada dan sebaliknya. Selanjutnya dengan tagline Bhinneka yang asli bikin tenang, ini akan menambah konsumen merasa lebih tenang dan yakin," kata Monika dalam acara di XXI Lounge, Plaza Senayan, Senin (18/2/2019).

Lebih lanjut Chief of Omni Channel Officer Bhinneka, Vensia Tjhin mengatakan jika ini merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan Omni channel miliknya.

"Kami ingin mengawali dengan semangat kolaborasi tahun ini dengan Lazada dan membuka bhinneka official stire untuk memgembangkan Omni kami," kata dia.

Baca juga: Twitter Uji Coba Fitur Mirip Snapchat

Adapun 6 kategori produk yang akan hadir di Bhinneka Official Store di antaranya perangkat teknologi, gadget, lifestyle, music store, all about home, gaming station, dan sport.

Kemudian saat ini produk yang ditawarkan didominasi oleh gadget, laptop, dan computer sekira 70 persen. Hingga akhir 2019, Bhinneka Official Store juga akan menghadirkan lebih dari 20.000 produk dari lebih dari 100 merek dari berbagai kategori.

Lazada juga menggelar brand day pada 26 Februari, di mana semua produk yang ada di Bhinneka Official Store menikmati promo triple 26 produk untuk harga Rp26 ribu dan 26 produk untuk harga di Rp260 ribu.

Baca juga: Update PUBG Mobile Segera Hadirkan Mode Zombie

(ahl)