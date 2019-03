JAKARTA - Instagram telah memperluas stories-nya dengan berbagai fitur baru. Salah satu fitur yang belum lama ini hadir adalah stiker untuk membuat polling, di mana pengguna lain mampu mengajukan pertanyaan. Baru-baru ini Instagram dikabarkan tengan menguji fitur stiker baru bertuliskan donasi.

Dilansir dari laman Ubergizmo, Selasa (19/2/2019) sesuai namanya, stiker ini nantinya memungkinkan pengguna untuk memberikan sumbangan melalui Instagram untuk organisasi nirlaba yang telah dipilih untuk didukung oleh pengguna.

Instagram pun mengonfirmasi bahwa mereka sedang menguji fitur tersebut dan diharapkan akan diluncurkan secara resmi akhir tahun ini.

Instagram is working on "Donation" sticker



It lets users to start fundraisers for their favorite non-profits pic.twitter.com/hrhjkpPNpM