JAKARTA- Game dengan genre Battle Royale tengah populer dikalangan para gamer. Tak terkecuali Apex Legend yang baru diluncurkan oleh Respawn Entertainment bulan lalu. Bahkan satu minggu peluncurannya, game konsol ini mampu menarik 25 juta pengguna.

Dilansir dari laman Windows Central, Rabu (20/2/2019) untuk terus meningkatkan jumlah pengguna, pengembang pun terus merilis konten baru untuk game. Menariknya, Respawn baru merilis trailer yang mengungkapkan senjata baru Apex Legends yang akan hadir besok.

Dari video singkat, senjata baru terlihat seperti senapan mesin ringan atau sejenis senjata hibridda yang memiliki mode senapan serbu. Senapan itu tampaknya mampu menembakkan proyektil energi.

Get ready to cry havoc—a new gun is coming to King's Canyon pic.twitter.com/w8LNa2GDWn— Apex Legends (@PlayApex) February 19, 2019