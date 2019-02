JAKARTA - Setelah meluncurkan modus Zombie 'Survive Till Dawn' pada versi mobile, PUBG Corp mengumumkan update baru. Update baru tersebut menghadirkan beberapa penambahan di dalam permainan.

Setelah update, gamer bisa menemukan kendaraan baru di peta Vikendi bersama dengan senjata flare baru. Dilansir News18, Senin (25/2/2019), Zima akan menggantikan UAZs di Vikendi, kata PUBG Corp.

Itu tidak akan memiliki kontrol sempurna atas salju, tetapi akan lebih mudah untuk bermanuver dibandingkan dengan kendaraan lain.

