JAKARTA - Samsung akhirnya resmi menelurkan ponsel seri M terbaru, Galaxy M20 dan M10 pada akhir Januari 2019 di India. Galaxy seri M terbaru ini diklaim mampu menjawab kebutuhan basic pengguna smartphone yakni kamera mumpuni dan baterai besar.

Samsung pun meyakini bahwa lini Galaxy M tak menggerus pasar Galaxy J yang memiliki banderol harga tak jauh berbeda (mid range). Di Indonesia baru Galaxy M20 yang diboyong Samsung, tepatnya pada 11 Februari 2019.

Okezone pun berkesempatan untuk menjajal ponsel tersebut. Ponsel yang Okezone coba ini berwarna charcoal black dengan RAM 3GB dan penyimpanan internal 32GB.

Tampilan

Tampilan Galaxy M20 memang berbeda dari lini Samsung lainnya, hal ini lantaran ponsel ini mengusung Infinity Display V, di mana terdapat poni mini untuk menempatkan sensor dan kamera depan di atas layar.

Ini cukup mengejutkan karena Samsung memang belum pernah mengusung takik yang tren pada 2018. Dengan ini tampilan Galaxy M20 cukup mirip dengan beberapa ponsel China di pasaran, seperti Oppo A7, Vivo Y93, dan Oneplus 6T.

Tampilan Infinity Display juga memberikan ruang lebih bagi layar Galaxy M20 dan menjadikan bezel lebih tipis.

Desain

Lebih lanjut, Galaxy M20 juga mengusung layar LCD TFT berukuran 6,3 inci yang lumayan nyaman untuk pandangan. Ponsel juga cukup ringan saat digenggam.

Dari sisi samping kiri ponsel terdapat slot kartu sim dan kartu memori up to 512 GB. Di sisi kanan terdapat tombol volume dan power. Di bagian bawah terdapat jack headphone, speaker, dan paling menarik USB C. Seperti diketahui USB C biasa ditemukan di dalam ponsel flagship dengan harga di atas Rp 4 jutaan.

Belakang ponsel dibalut dengan tampilan plastik penuh, kanan atasnya terdapat dua kamera dan LED flash yang disusun secara vertikal. Kemudian terdapat fingerprint scanner dan logo Samsung.

Performa

Dengan kapasitas RAM 3GB dan memori 32GB, ponsel ini memang cukup lambat untuk memainkan game berat semacam PUBG. Namun, ponsel ini tak masalah untuk penggunaan sehari-sehari seperti mengetik, game ringan, YouTube, sosial media, dan berfoto.

Okezone pun menjajal kinerja ponsel dengan menjalankan benchmark Antutu. Adapun hasil yang didapat ialah 108.548 yang diklaim dikalahkan oleh 25 persen pengguna.

Tak hanya itu, Okezone juga menjajal bermain game Asphalt 9. Saat bermain cukup lancar dan tak ada lag.

Kamera

Samsung Galaxy M20 hadir dengan konfigurasi dual kamera yang terdiri dari lensa primer 13MP dan ultra wide 5MP. Menariknya fitur ultra wide yang juga ada di salah satu ponsel Samsung Galaxy A7 ini dapat digunakan untuk foto pemandangan dan foto kelompok karena mampu mencakup tampilan lebar. Selain itu kamera belakang pun dilengkapi beberapa fitur lain di antaranya panorama, pro, beauty, fokus live, otomatis, stiker, dan foto rangkaian. Di samping itu hasil foto Galaxy M20 kurang memuaskan, pasalnya hasil terlalu halus, sedikit pecah dan warnanya kurang kuat. Jadi tampaknya kamera hanya cocok untuk foto ringan saja. Lebih lanjut, di bagian depan terdapat kamera selfie 8MP yang membuat gambar cukup tajam. Seperti mode selfie pada umumnya, kamera depan pun tampak memberikan efek beauty dan lebih cerah. Namun, efek tersebut dapat dinonaktifkan. Kedua pengaturan kamera dapat menangkap video HD, namun tidak memiliki EIS (Electronic Image Stabilization) sehingga menghasilkan video yang tak stabil jika menggunakan tangan. Jadi pengguna harus ekstra hati-hati. Baterai

Ini merupakan salah satu fitur yang paling diunggulkan oleh Galaxy M20. Pasalnya ponsel yang dibanderol sekira Rp2,8 jutaan ini mengusung daya baterai cukup besar yakni 5.000 mAh. Dengan kapasitas prosesor Exynos dan RAM 3GB tampaknya ponsel tak begitu mampu bekerja untuk aktivitas yang berat, sehingga baterai 5000 mAh sangat mendukung. Dengan kapasitas tersebut, pengguna dapat menjalankan telepon sepanjang hari, kadang-kadang bahkan lebih, tergantung pada penggunaan. Saat kondisi stand by tanpa data dan penggunaan apa pun, ponsel dapat bertahan selama dua hari dan hanya menguras 3 persen daya. Menariknya lagi Galaxy M20 juga menawarkan pengisian cepat. Ini adalah salah satu fitur langka yang biasanya tidak ditemukan pada perangkat kelas bawah. Saat Okezone mencobanya, ponsel mampu mengisi daya hingga 55 persen dalam waktu satu jam. Kesimpulan Ponsel Galaxy M20 ini memang tampaknya cocok untuk pengguna yang membutuhkan ponsel untuk kebutuhan sehari-hari seperti pekerja dan pelajar. Pasalnya baterai ponsel memiliki daya yang cukup besar untuk seharian penuh tanpa harus di charge. Dari segi tampilan ponsel ini juga sangat milenial. Kendati demikian, untuk gamers yang senang permainan mobile yang berat, masih ada pilihan ponsel lainnya yang memang ditujukan untuk kalangan pecinta gaming. Spesifikasi Galaxy M20: Layar: 6,3 inci Infinity Display V Prosesor: Exynos 7904 RAM: 3GB ROM: 32GB Kamera belakang: 13 MP primer dan 5MP ultra wide angle Kamera depan: 8MP Baterai: 5000 mAh Konektivitas: 4G LTE Harga: Rp2,8 juta