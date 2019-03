JAKARTA - TikTok sebagai platform terdepan dalam video pendek, kali ini bekerjasama dengan MNC TV mengadakan audisi online untuk mystery music game show program I Can See Your Voice Indonesia Season 4.

Melalui program ICSYV ini, TikTok memberikan kesempatan pada penggunanya untuk menampilkan bakat menyanyi mereka di televisi melalui audisi online. Pengguna TikTok yang ingin ikut audisi online ini diminta untuk membuat video lipsync menggunakan lagu yang ada di album #ICanSeeYourTikTok.

Membuat video lipsync untuk sebagian orang bukan hal yang mudah. Harus menyesuaikan antara gerak bibir dengan lagu yang diputar. Berikut beberapa langkah yang bisa diikuti untuk membuat video lipsync yang menarik di aplikasi TikTok.

Pilih lagu yang kamu suka

Kalau kamu membuat video lipsync dengan lagu yang disuka, maka akan lebih mudah untuk mengingat liriknya dan meniru lagunya.

Contoh video: http://vt.tiktok.com/JRbcss/

Hafalkan liriknya

Mencari lirik lagu sekarang ini amat mudah, hanya perlu cari judul lagunya di mesin pencari dan hasilnya akan muncul dalam sekejap.

Contoh video: http://vt.tiktok.com/JREcjS/

Latihan

Latih lagu dan lipsync di depan cermin untuk mengetahui apakah gerak mulut dan lagu yang diputar sudah sesuai atau belum, sebelum kamu merekamnya di TikTok.

Contoh video: http://vt.tiktok.com/JRsSV8/

Pilih tempat yang tepat

Pemilihan tempat yang tepat dan terang sangat penting sebelum memulai merekam video lipsync kamu. Di tempat yang terang dan pas, video kamu dapat terlihat lebih menarik.

Contoh video: http://vt.tiktok.com/JRtdAH

Gunakan filter dan efek yang tepat

Memilih filter dan efek yang tepat bisa jadi hal yang cukup membingungkan karena banyaknya pilihan bagus yang disediakan di TikTok. Tapi ingat, yang menjadi fokus utama adalah ekspresi saat kamu lipsync, jadi usahakan tetap sederhana.

Contoh video: http://vt.tiktok.com/JR3y3b

(ahl)