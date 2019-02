JAKARTA - Perkembangan inovasi smartphone semakin berkembang setiap tahunnya. Bahkan tahun ini, ponsel dengan fitur lipat dan 5G menjadi sorotan. Seperti diketahui, Samsung dan Huawei mengungkap ponsel lipatnya pada Q1 2019.

Perusahaan asal China, Vivo pun menanggapi maraknya ponsel lipat tersebut. Menurut General Manager for Brand and Activation PT Vivo Mobile Indonesia, Edy Kusuma Vivo belum melakukan pembicaraan tentang hal tersebut. Namun dia juga tidak menutup kemungkinan apakah Vivo akan membuat ponsel fitur lipat dan hadir di Indonesia.

"Untuk saat ini belum ada pembicaraan tapi will see (lihat nanti) lah ya, karena di Indonesia itu pasarnya dinamis sekali," kata Edy saat ditemui dalam kick off peluncuran V15 di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Kemudian, seperti diberitakan Okezone sebelumnya Vivo global saat ini sedang mempertimbangkan pembuatan ponsel lipat.

Namun dengan sub brand baru, IQOO yang sebelumnya dikabarkan akan menyasar premium. Kehadiran sub brand tersebut pun masih belum resmi dan dikabarkan hadir pada Maret 2019 di pasar China.

Bahkan dilaporkan oleh Pocket Lint, beberapa render belum resmi yang bocor juga menunjukan perangkat menyerupai tablet yang bisa dilipat menjadi smartphone. Ponsel tersebut juga tak disematkan tombol dan port, ini cukup mirip dengan ponsel APEX 2019.

Edy juga menegaskan jika memang benar IQOO akan hadir di segmen high end dan masih belum diketahui apakah akan masuk ke Indonesia atau tidak. Dia juga belum mengiyakan jika sub brand tersebut akan menelurkan ponsel lipat atau tidak.

(ahl)