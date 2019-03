JAKARTA - WhatsApp tampaknya menjadi aplikasi yang wajib untuk dimiliki pengguna ponsel pintar. Dengan WhatsApp, seseorang bisa berkirim pesan teks atau mengirimkan berbagai konten seperti foto maupun video.

WhatsApp bisa diandalkan untuk berkomunikasi secara cepat dan mudah. Terkadang orang lain dapat mengirimkan pesan kepada Anda, padahal Anda belum mengenal siapa yang mengirimkan pesan tersebut.

Terkadang Anda juga ingin menyembunyikan foto profil agar tidak diketahui oleh orang lain. Berikut ini cara untuk menyembunyikan foto profil WhatsApp.

Pertama, buka aplikasi WhatsApp Anda di Android. Masuk ke Settings dengan mengetuk icon tiga titik vertikal di pojok kanan atas.

Temukan Account, kemudian Privacy. Lalu, ketuk Profile photo, pilih apakah Anda ingin mengaturnya agar dapat dilihat oleh semua orang (Everyone), hanya orang yang berada dalam kontak (My contacts), dan tidak satupun orang bisa melihat (Nobody).

Bila Anda tidak ingin semua orang melihat profil Anda, maka Anda bisa memilih Everyone. Bila ingin mengubahnya, Anda bisa ikuti langkah-langkah di atas dan memilih My contacts atau Nobody.

Baca juga: 6 Masalah pada Aplikasi WhatsApp dan Cara Mengatasinya

(ahl)