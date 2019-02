JAKARTA - Produsen ponsel tengah berlomba-lomba mengusung ponsel canggih dengan fitur-fitur menarik. Salah satunya Samsung dengan Galaxy A90, yang disebut-sebut mengusung fitur kamera belakang dengan gaya sliding.

Dilansir Neowin, Kamis (28/2/2019), ponsel dengan gaya kamera pop-up muncul seperti Vivo Nex pada Juni 2018. Desain ini juga diusung oleh Oppo Find X yang diperkenalkan di tahun yang sama.

Kini, Samsung diyakini bekerja pada teknologi yang diciptakannya, yakni kamera sliding yang ditanamkan di punggung Galaxy A90. Kabarnya, tidak hanya sliding, kamera juga dapat berputar menjadi kamera depan.

Pembocor Steve McFly (@OnLeaks) yang menunjukkan desain kamera di Twitter, mencatatkan bahwa konstruksi ini tampak mengombinasikan ide dari Find X dan ponsel Oppo di 2013, Oppo N1.

According to new and yet unconfirmed but seemingly reliable source, #Samsung #GalaxyA90 will come with a sliding and rotating camera system (kinda mix between Oppo Find X and Oppo N1 systems) which allows the camera to be used as front and rear camera depending its position... pic.twitter.com/A6NBRzFFvK— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 27, 2019