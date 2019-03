JAKARTA - Vivo merupakan produsen ponsel yang dikenal memiliki inovasi di dalam perangkat ponsel mereka. Beberapa pencapaian seperti kamera depan pop-up, pembaca sidik jari in-display hingga desain all-screen.

Dilansir Engadget, Jumat (1/3/2019), perusahaan asal China itu rupanya menyiapkan ponsel khusus para penggemar game. Perusahaan mengeluarkan sub-brand baru yang dinamakan iQOO.

Kabarnya, iQOO merupakan kepanjangan dari "I Quest On and On". Beberapa spesifikasi yang terungkap antara lain, handset mendukung Android 9 dengan Qualcomm Snapdragon 855.

Ponsel tampil dengan RAM 6GB dengan storage 128GB, RAM 12GB dengan storage 256GB yang dibanderol USD640.

Selain itu, ponsel dengan layar 6,41 inci memiliki resolusi 2.340 x 1.080 AMOLED display, dewdrop notch, pembaca sidik jari in-display, tiga kamera belakang, NFC, dan LTE.

Perangkat didukung dengan pengisian daya cepat, di mana 15 menit pengisian bisa menambah 50 persen untuk baterai 4.000 mAh.

(ahl)