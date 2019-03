JAKARTA - Kuartal pertama 2019 tampaknya telah dihiasi dengan kehadiran ponsel-ponsel baru. Beberapa vendor pun memanfaatkan ajang Mobile World Congress (MWC) untuk merilis ponsel mereka.

Namun beberapa di antaranya memilih waktu sebelum acara tersebut. GSM Arena, Selasa (5/3/2019) bahkan mencatat ada sekira 30 perangkat paling menarik yang telah diungkapkan. Angka ini belum termasuk prototipe yang juga dikenalkan.

Dalam MWC 2019, ponsel tahun ini tampaknya memiliki dua tema utama yakni ponsel lipat dan 5G. Huawei bahkan telah menggabungkan dua tema itu menjadi satu perangkat dalam Mate X.

Tidak hanya itu, pengaturan multi kamera di bagian belakang ponsel juga tampaknya telah menjadi andalan. Kamera pop-up juga mendapatkan popularitas yang cukup baik, seperti milik Vivo V15 Pro yang hadir dengan kamera pop up selfie 32 MP.

Ada juga Energizer Power Max P18K Pop, ponsel dengan baterai besar hingga 18.000 mAh. Selanjutnya, GSM Arena juga mencatat hadirnya ponsel dengan layar OLED 4K pertama pada Xperia 1 serta layar HDR 10+ pertama dengan layar Dynamic AMOLED pada Galaxy S10.

Berikut beberapa ponsel hadir tahun ini, yang diperkenalkan pada Q1 2019: Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy M10, M20, Samsung Galaxy A50, A30, A10, Huawei Mate X, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 9 Explorer, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Vivo V15 Pro, Sony Xperia 1, Sony Xperia 10 Plus, Sony Xperia 10, Sony Xperia L3, LG G8 ThinQ, LG V50 ThinQ 5G, Nokia 9 PureView, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 1 Plus, Energizer Power Max P18K Pop, Energizer Ultimate U620S Pop, ZTE Axon 10 Pro 5G, ZTE nubia Alpha, ZTE Blade V10, Alcatel 3 (2019), Alcatel 3L, Alcatel 1s, dan Alcatel 3T 10.

(ahl)