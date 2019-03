JAKARTA - Facebook telah meluncurkan fitur Dark Mode baru untuk Messenger. Fitur ini memungkinkan Anda untuk lebih mudah menggunakan aplikasi saat malam hari atau berada di kondisi rendah cahaya.

Tahukah Anda bahwa terdapat cara sederhana untuk mencoba fitur anyar tersebut. Dilansir Makeuseof, Selasa (5/3/2019), Anda bisa mengaktifkan Dark Mode Messenger lebih awal dengan mengirimkan emoji.

Pengguna bisa mengirim emoji bulan sabit ke seseorang di obrolan Messenger. Ini akan membuka kunci pengaturan baru, dan memungkinkan Anda untuk mengaktifkan Dark Mode atau Mode Gelap baru di Messenger lebih awal.

Lights Out: Dark Mode is Here! https://t.co/JiYXjP9XWh pic.twitter.com/Xmy0F8GiVj