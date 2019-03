JAKARTA - Belakangan ini ponsel lipat menjadi perbincangan hangat, terlebih setelah meluncurnya Samsung Galaxy Fold pada 20 Februari 2019.

Dilansir dari laman The Verge, Selasa (5/3/2019) kini hadir juga Lego Fold yang merupakan buku pop up milik perusahaan yang mirip dengan perangkat dari Samsung.

Lego menunjukkan bahwa buku pop up mampu mengalahkan perangkat Samsung yang memiliki sampul 5 inci saat dilipat dan layar 11 inci saat terbuka. Ini jauh lebih lebar jika dibandingkan dengan Galaxy Fold yang menyematkan tampilan eksterior 4,6 inci dan interior 7,3 inci.

Lego Fold juga menawarkan baterai besar yang diklaim tidak pernah habis. Namun, Lego Fold terbuat dari plastik ABS, sementara Galaxy Fold aluminium.

A stunning 5-inch cover display unfolds into an 11-inch pop-up story book. For endless creative play that never runs out of battery. pic.twitter.com/yodboV2aEK— LEGO (@LEGO_Group) March 4, 2019