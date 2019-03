JAKARTA - Akun Twitter resmi Xbox baru-baru ini mengungkap edisi baru konsol game Xbox One. Dari tampilan Xbox One tersebut, terlihat bahwa perusahaan menampilkan tema bergaya Oreo.

Dilansir Onmsft, Rabu (6/3/2019), edisi baru ini merupakan edisi terbatas. Tidak hanya tampilan perangkat Xbox One yang mengusung gaya Oreo, tetapi juga controller yang memiliki desain unik.

Konsol dan controller Xbox One X yang langka ini hanya tersedia sebagai hadiah dalam kompetisi yang disebutkan dalam tweet. Sayangnya kompetisi ini hanya terbuka untuk penduduk Amerika Serikat, D.C., dan Puerto Rico.

Milk goes well with cookies. So does winning. Scan your OREO cookie for a chance to win a custom @Oreo #Xbox One X. Play here: https://t.co/flTpNvFuQc pic.twitter.com/mh2yPv7WA5